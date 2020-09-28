Иран представил новую военно-морскую баллистическую ракету

Ирана представил в воскресенье свою новую военно-морскую баллистическую ракету с дальностью полёта более 700 км.

"Снаряд отечественного производства, получивший название "Zolfaqar Basir", был выставлен во время открытия Тегеранского Национального аэрокосмического парка, названного "выставкой стратегических возможностей Воздушно-космических сил" страны", — сообщает агентство Tasnim.

Уточняется, что новый снаряд, представляющий собой "последнюю версию ракет нового поколения, оснащен оптическими датчиками и имеет более чем в два раза большую дальность, чем две предыдущие ракеты Персидский залив и Хормуз, чья дальность полётов составляет около 300 и 250 км соответственно.

Как следует из сообщения агентства, наземная версия Zolfaqar Basir имеет дальность действия около 750 километров и использовалась как в октябре 2018 года во время военной операции в Сирии, так и в январе 2020 года во время атаки на американскую авиабазу Айн аль-Асад в Ираке.