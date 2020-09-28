Азербайджан объявил о частичной мобилизации

Власти Азербайджана объявили о частичной мобилизации офицеров запаса.

Такое решение было принято из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе, которое произошло 27 сентября. Распоряжение о проведении мобилизации подписал глава республики Ильхам Алиев.

"Президент Азербайджана подписал распоряжение об объявлении частичной мобилизации в Азербайджане", — сообщили в его пресс-службе.

Напомним, накануне в регионе вспыхнули ожесточённые боевые действия.