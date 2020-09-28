Армения готова применить в Нагорном Карабахе все виды оружия, которые имеются на вооружении республики.

Об этом рассказал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

"Не думаю, что уместно обсуждать вопрос применения того или иного вида вооружения. У военных есть четкие планы ведения боевых действий, инструментарий, тактика. Заранее говорить или комментировать не всегда уместно. Когда посчитают нужным, когда это будет соответствовать логике ведения боевых действий, возникнет необходимость, тогда однозначно применят", — сообщил Ованнисян.