Сотрудники ГИБДД напомнили московским школьникам о соблюдении ПДД

В Центре столицы сотрудники Госавтоинспекции приняли участие в профилактическом мероприятии "Родительский патруль".

Инспекторы ОГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве вместе с педагогами и учениками из отряда Юных инспекторов движения столичной Школы № 345 напомнили школьникам и их родителям о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Мероприятие прошло в утренние часы, когда ученики обычно идут в школу. Это время выбрано неслучайно: количество ДТП, в которых травмы получили дети, увеличилось, и во многих случаях ДТП произошли именно в то время, когда дети идут в учебные учреждения.

Так, с начала этого года в Москве зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети до 16 лет, а в сентябре текущего года в ДТП пострадало уже шесть детей.