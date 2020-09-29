В Барнауле сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома

Сотрудники ДПС помогли барнаульцам выбраться из охваченного огнём дома.

Как сообщает пресс-служба МВД, старшие лейтенанты Максим Артамонов и Борис Масленников патрулировали одну из улиц краевой столицы и в какой-то момент заметили зарево и густой дым. Полицейские сообщили об этом в дежурную часть, а сами отправились к месту происшествия. Там они обнаружили, что горят два жилых дома.

Инспекторы начали немедленную эвакуацию жильцов. Так, из горящих строений полицейские вывели женщину, двух детей, мужчину и пенсионера. Также инспекторы подали специальные звуковые сигналы, которыми оповестили жителей ближайших домов об эвакуации.

Далее инспекторы продолжили работу совместно с сотрудниками МЧС и бригадой скорой помощи.