В Забайкалье проводят тренировку снайперы

В Забайкалье приступили к тренировкам снайперы Восточного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, снайперы общевойскового соединения Восточного военного округа начали тренировки на мишенном поле в Забайкальском крае.

Снайперы отработают тактику ведения боя снайпером в дневных и ночных условиях, в условиях меняющейся обстановки, а также будут отработаны навыки ведения разведки на местности и маскировки. Будут оценены навыки индивидуальных действий в тылу условного противника, а также действия в составе снайперских пар.

Как отмечают в военном ведомстве, снайперы примененяют в бою современные снайперские винтовки, а также эргономичные маскировочные костюмы "Леший".

В учебном процессе применяются различные тактические приемы, в частности, "снайперские дуэли", а также отрабатывается поражение мишеней на максимальной прицельной дальности снайперского оружия.