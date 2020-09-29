Командование армянских вооружённых сил не исключает, что в Карабахе может быть применено оружие с широким радиусом поражения.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
"Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях", — рассказал представитель ведомства.
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