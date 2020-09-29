Армения может применить оружие с широким радиусом поражения в Карабахе

Командование армянских вооружённых сил не исключает, что в Карабахе может быть применено оружие с широким радиусом поражения.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.