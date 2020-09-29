В Челябинской области состоялась артиллерийская дуэль

В Челябинской области артиллеристы гвардейской танковой дивизии провели артиллерийскую дуэль.

Как сообщает портал rosinform. ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа, в ходе учения артиллеристы отработали приёмы контрбатарейной борьбы.

Марш в район боевых действий совершили подразделения самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Экипажи гаубиц 2С3 "Акация" уничтожили условного противника, находившегося на расстоянии 20 километров. Системы залпового огня "Град" обстреляли рассредоточенные огневые точки противника.

В манёврах приняли участие 500 военнослужащих, а также расчёты беспилотников "Орлан-10", которые проводили контроль эффективности огневого поражения.