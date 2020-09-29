Турция всегда готова оказывать поддержку Азербайджану за столом переговоров, а также на поле боя.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы хотим, чтобы вопрос Нагорного Карабаха был решен коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность", — отметил чиновник.