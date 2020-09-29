Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмущен обысками, которые прошли накануне у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

"Вчера Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета, и 10 человек обшаривали квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увести энную сумму денег. Я посмотрел постановление — нет ни одного факта, ни конкретного примера. Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил", — заявил политик.