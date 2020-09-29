Танкисты отразили нападение условного противника на командный пункт

Военнослужащие танковой армии Западного военного округа отразили нападение условного противника на командный пункт.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, двустороннее тактико-специальное учение прошло на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. В рамках манёвров военнослужащие танкового полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на командный пункт.

Условные диверсанты пытались проникнуть на командный пункт, заминировать ключевые объекты и нарушить коммуникации.

Получив сигнал о нарушении границы поста неизвестными, военнослужащие отразили атаку и блокировали диверсионно-разведывательную группу.

В тренировке было задействовано более 200 военнослужащих и 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.