В Забайкалье прошла тренировка расчётов бепилотников

В Забайкалье завершилась тренировка с расчетами беспилотных летательных аппаратов Восточного военного округа.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, расчёты беспилотников отработали проведение разведки на малых и средних высотах, а также передачу информации о действиях наземных войск.

Кроме того, военнослужащие отработали обнаружение позиций противника, передачу данных и контроль огня артиллерийских подразделений.

В военном ведомстве отмечают, что применение беспилотников позволяет более точно отслеживать результаты работы артиллерии и при необходимости корректировать её огонь. Помимо этого, беспилотники дают возможность получать более полные данные о действиях войск, контролировать время выхода техники в назначенные районы, следить за выполнением учебно-боевых задач в режиме реального времени.