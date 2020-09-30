Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Воронеже женщина присвоила деньги торговой организации
Сенатор Рязанский вступился за накопительные пенсии
Мамута поймали на ставках
Калининград стал самым популярным направлением на Новый год
Финал "Гран-при" по фигурному катанию отложен и может быть отменён
Госдолг России в 2020 году составит 20,4 трлн рублей
Ломовицкий расторг контракт с "Химками" ради возвращения в "Спартак"
Названа новая версия высокой смертности в Первой мировой войне
Минэкономразвития прогнозирует снижение численности населения России

Небо и земля: как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим

Российские военные рассказали, какие изменения претерпела авиационная база Хмеймим за пять лет существования.

Небо и земля: как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим

Как рассказали военнослужащие, российская авиабаза Хмеймим в Сирии за пять лет со дня основания превратилась в полноценный город со всеми условиями для военных, снизилась интенсивность полетов.

30 сентября исполнилось ровно пять лет с начала военной операции в Сирии.

"На том месте, где мы стоим, были непролазные заросли. И вот эти разбитые вокруг нас белые КИМБы (конструкции инженерные модульные блочные — прим. ред.) Здесь была заасфальтированная площадка, где мы начали разворачивать продовольственный батальон и пункт питания. Небо и земля. Сейчас это цветущий сад", — рассказал заместитель начальника штаба службы материально-технического обеспечения авиабазы Хмеймим Игорь Царёв.

Офицер подчеркнул, что развёртывание такой базы послужило бесценным опытом для тыловой службы Вооружённых сил.

Некоторые из улиц базы-города названы в честь героев операции в Сирии, погибших при исполнении боевой задачи, в том числе пилота, сбитого в 2015 году турецкими ВВС Су-24 Олега Пешкова и погибшего в 2018 летчика-штурмовика Су-25 Романа Филиппова.

За эти пять лет, выполняя задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики, ВКС России совершили более 44 тысяч боевых вылетов. После завершения активной фазы операции большая часть самолетов и вертолетов была возвращена в места постоянной дислокации в России. В Сирии осталась группировка, необходимая для поддержания стабильности в регионе.

Несмотря на разгром террористов и запущенный процесс восстановления страны, авиагруппа "Заслон", оснащённая истребителями Су-35 остаётся на российской авиабазе Хмеймим в постоянной боевой готовности.

Последние материалы
Сенатор Рязанский вступился за накопительные пенсии
Небо и земля: как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим
Андрей Чупрыгин: заявление Шойгу об уничтожении ИГ - пропагандистское
Мамута поймали на ставках
Калининград стал самым популярным направлением на Новый год
Финал "Гран-при" по фигурному катанию отложен и может быть отменён
Госдолг России в 2020 году составит 20,4 трлн рублей
Ломовицкий расторг контракт с "Химками" ради возвращения в "Спартак"
Названа новая версия высокой смертности в Первой мировой войне
Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Инна Новикова Людмила Адилова: кому выгодна ситуация с Навальным Инна Новикова Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер
Комментарии
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников