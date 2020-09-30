Небо и земля: как изменилась за пять лет авиабаза Хмеймим

Российские военные рассказали, какие изменения претерпела авиационная база Хмеймим за пять лет существования.

Как рассказали военнослужащие, российская авиабаза Хмеймим в Сирии за пять лет со дня основания превратилась в полноценный город со всеми условиями для военных, снизилась интенсивность полетов.

30 сентября исполнилось ровно пять лет с начала военной операции в Сирии.

"На том месте, где мы стоим, были непролазные заросли. И вот эти разбитые вокруг нас белые КИМБы (конструкции инженерные модульные блочные — прим. ред.) Здесь была заасфальтированная площадка, где мы начали разворачивать продовольственный батальон и пункт питания. Небо и земля. Сейчас это цветущий сад", — рассказал заместитель начальника штаба службы материально-технического обеспечения авиабазы Хмеймим Игорь Царёв.

Офицер подчеркнул, что развёртывание такой базы послужило бесценным опытом для тыловой службы Вооружённых сил.

Некоторые из улиц базы-города названы в честь героев операции в Сирии, погибших при исполнении боевой задачи, в том числе пилота, сбитого в 2015 году турецкими ВВС Су-24 Олега Пешкова и погибшего в 2018 летчика-штурмовика Су-25 Романа Филиппова.

За эти пять лет, выполняя задачи по борьбе с терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики, ВКС России совершили более 44 тысяч боевых вылетов. После завершения активной фазы операции большая часть самолетов и вертолетов была возвращена в места постоянной дислокации в России. В Сирии осталась группировка, необходимая для поддержания стабильности в регионе.

Несмотря на разгром террористов и запущенный процесс восстановления страны, авиагруппа "Заслон", оснащённая истребителями Су-35 остаётся на российской авиабазе Хмеймим в постоянной боевой готовности.