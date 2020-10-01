В Москве правоохранителями пресечена деятельность банды мошенников, которая обманом продавала пенсионерам газовые плиты "по сильно завышенной цене".
"Представляясь работниками отдела утилизации или сотрудниками отдела оценки специализированной службы, злоумышленники обходили квартиры и убеждали жильцов в том, что их газовые плиты имеют дефекты и им необходима замена. Далее они предлагали помощь в приобретении оборудования и сбывали гражданам газовые плиты по цене тридцать тысяч рублей при их закупочной стоимости в семь-восемь тысяч рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время в рамках возбуждённого уголовного дела 27 участников банды задержаны.
"На одном из складов обнаружены 270 единиц крупной бытовой техники. Предварительно установлено, что от противоправных действий аферистов пострадали более 20 граждан", — говорит Ирина Волк.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.