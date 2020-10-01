В России стартовал осенний призыв в армию

В России с 1 октября официально стартовала осенняя призывная кампания.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в войска планируется призвать 128 тысяч человек из всех субъектов Российской Федерации.

Призыв пройдёт с соблюдением антиковидных мер

Мероприятия, связанные с призывом будут проходить при строгом соблюдении мер, направленных на исключение распространения коронавирусной инфекции. В военном ведомстве отметили, что в военкоматах и на сборных пунктах есть всё необходимое медицинское имущество, оборудование и медикаменты., в том числе, бесконтактные термометры, медицинские маски, дезинфицирующие растворы и бактерицидные лампы. Организована работа медицинских постов для проверки термометрии у призывников и сотрудников. Для перевозки людей будет использоваться транспорт, прошедший специальную обработку. На сборных пунктах организовано тестирование на коронавирус.

Продолжится формирование научных и спортивных рот

Как отмечают в Минобороны, в рамках осеннего призыва продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных рот. На сегодняшний день сформированы 17 научных рот, включая пять рот Военного инновационного технополиса "Эра". В таких подразделениях прошли службу уже более трёх тысяч человек.

Функционируют пять спортивных рот, в которых служат 400 человек. Они комплектуются спортсменами из числа кандидатов в сборную команду России по олимпийским видам спорта.

Обратная связь

Пресс-служба Министерства обороны отмечает, что на сайте ведомства призывники и их родители имеют возможность обратиться в электронные приёмные главнокомандующих видами, родами войск и военными округами. Кроме того, ресурс позволяет найти всю необходимую призывнику справочную информацию.

С 15 октября по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96- 97, 498-96-98 начнет свою работу по вопросам призыва граждан на военную службу "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Во вторник и четверг с 10:00 до 12:00 часов по московскому времени специалисты будут готовы ответить на вопросы, связанные с призывом.