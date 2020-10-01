Пентагон закупит макеты советского оружия

Минобороны США планирует закупить полноразмерные макеты советского оружия для тренировок своих солдат.

Как сообщает портал topwar. ru, в настоящее время размещён запрос на получение коммерческих предложений. Отмечается, что в настоящее время предложение не обеспечено финансированием, однако, в американском военном ведомстве ожидают, что скоро средства будут получены.

Сообщается, что муляжи предназначены для военной базы Форт-Беннинг в штате Джорджия, где будут использоваться военнослужащими для тренировок навыков обращения с оружием противника.

Американцы планируют закупить макеты гранатомётов РПГ-7, ЗРК "Стрела-2", автоматов и пулемётов Калашникова, снайперской винтовки Драгунова СВД, гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42.

В Минобороны США отмечают, что макеты должны быть прочными и выдерживать многолетние тренировки.