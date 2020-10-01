Артиллеристы Балтийского флота поразили цели в режиме реального времени

В Калининградской области проходит активная фаза учений артиллеристов армейского корпуса Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, учение проходит на полигоне Павенково.

Артиллеристы уничтожили условного противника системами залпового огня "Ураган" и 152-мм крупнокалиберными пушками "Гиацинт" в режиме реального времени, при этом израсходовав минимальное количество боеприпасов. Успешно поразить цели военнослужащим помогли высокотехнологичные средства разведки и наведения.

В ближайшее время артиллеристам предстоит выполнить около 20 огневых задач. В учении задействованы 500 военнослужащих.