Глава МИ-6: Запад ошибся с Китаем

Директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Алекс Янгер считает, что Запад "ошибся с Китаем" и что "растущий идеологический вызов азиатского гиганта будет серьезным вызовом спецслужбам на долгие годы".

"Широко распространенное на Западе за последние два десятилетия представление о том, что экономический прогресс Китая приведет Коммунистическую партию к демократизации страны, было недоразумением", — сказал Янгер в интервью газете The Financial Times.

По словам главы МИ-6, "думать, что азиатский гигант по мере взросления и становления богаче станет похож на Запад, — это наивно.

"Я думаю, что мы видим постоянную, но определенную идеологическую дивергенцию. В среднесрочной перспективе на планете будет по крайней мере две доминирующие системы ценностей. Именно к этому мы идем", — отметил он.

Кроме того, Янгер уверен: Лондон должен сохранять твердую позицию против "злонамеренных кибератак" Пекина, но в то же время Великобритания должна научиться "сосуществовать" с Китаем и избегать соперничества холодной войны.