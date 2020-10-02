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Подпольное казино ликвидировано в Пензе

Сотрудниками следственного комитета в Пензе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, организовавшего нелегальное казино, которое процветало в городе более трёх лет.

"По данным следствия, не позднее 1 февраля 2017 года житель Пензы 1988 года рождения, преследуя цель незаконного обогащения, решил создать на территории города Пензы организованную преступную группу для совершения преступления в сфере экономики. В частности, он решил организовать нелегальное игорное заведение (казино) и проводить в нём азартные игры с использованием покерного стола, игральных карт и фишек", — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Как следует из материалов дела, в подпольном казино штат был полностью укомплектован: на смену ежедневно выходили "не менее трёх крупье и двух "мачмейкеров" (старших смены):

Каждый из членов организованной преступной группы выполнял отведенную ему роль. "Хозяин" (он же организатор преступной группы) занимался подбором сотрудников, выдавал деньги крупье, контролировал вопросы взыскания задолженности с игроков и делил "выручку" между членами "команды". Двое старших смены приглашали игроков в казино, осуществляли смс-рассылку с приглашением, вели учет хода игры, выдавали фишки игрокам, получали от них деньги.

Вчера вместо посетителей в казино пришли сотрудники ОБЭП и Росгвардии. Вместо игры они устроили обыск, в ходе которого были изъяты

  • покерные столы, игральные карты, фишки, тетради с записями о выигранных и проигранных денежных средствах.

Пятеро участников преступной группы — 3 мужчин и 2 женщины — задержаны.

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