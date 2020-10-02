Пойманы преступники, ограбившие монастырь на Валдае

Сотрудниками МВД России и ФСБ России раскрыта кража ценностей из православного монастыря на Валдае.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в краже напрестольного креста, иконы и других православных реликвий из Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря, расположенного на острове Валдай, задержаны двое мужчин, жителей города Волхова Ленинградской области. Один из которых уже был судим за тяжкое преступление.

"Дерзкое преступление было совершено в ночь на первое сентября. Двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году принес в дар монастырю Президент Российской Федерации", — рассказала Ирина Волк.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых была обнаружена часть похищенного: