Красноярские полицейские стали донорами крови

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю приняли участие в благотворительной акции по сдаче донорской крови.

Как сообщает пресс-служба МВД, в акции приняли участие 15 полицейских, которые пополнили банк крови на шесть литров.

Перед сдачей крови полицейские прошли все необходимые медицинские процедуры и получили рекомендации врачей.

Начальник Управления по работе с личным составом краевой полиции Александр Лычковский отметил, что акция по сдаче крови продлится ещё несколько дней и за это время в ней примут участие полицейские со всего региона.

Отмечается, что большинство сотрудников полиции сдают кровь на регулярной основе.