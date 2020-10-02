Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю приняли участие в благотворительной акции по сдаче донорской крови.
Как сообщает пресс-служба МВД, в акции приняли участие 15 полицейских, которые пополнили банк крови на шесть литров.
Перед сдачей крови полицейские прошли все необходимые медицинские процедуры и получили рекомендации врачей.
Начальник Управления по работе с личным составом краевой полиции Александр Лычковский отметил, что акция по сдаче крови продлится ещё несколько дней и за это время в ней примут участие полицейские со всего региона.
Отмечается, что большинство сотрудников полиции сдают кровь на регулярной основе.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".