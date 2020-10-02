Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Не брать налоги с малоимущих россиян предложили профсоюзы
Зрители "Ледникового периода" выберут лучшую пару в "Одноклассниках"
Дик Адвокат: "В России всё ещё много денег, чтобы покупать футболистов"
Вице-премьеры не нашли рабочих в больнице, которую строят девять лет
Звезда "Гарри Поттера" прикован к инвалидному креслу
Внебрачная дочь короля Бельгии доказала через суд, что она принцесса
Доктор Комаровский назвал тестирование на COVID мировым бизнес-проектом
Активность нейронов влияет на отношение людей к роботам
Турция обязала иностранцев получать коды для поездок на транспорте

Военные полицейские провели учения в Забайкалье

Военные полицейские Восточного военного округа провели учения в Забайкалье.

Как сообщает портал rosinform. ru, военнослужащие провели контрольные стрельбы из автомата Калашникова, выполнили нормативы по метанию гранат и применению средств индивидуальной защиты.

Кроме того, полицейские усовершенствовали навыки оказания медицинской помощи, приёмов рукопашного боя и преодолели полосу препятствий.

В манёврах приняли участие около 100 сотрудников военной полиции Восточного военного округа.

Последние материалы
Военные полицейские провели учения в Забайкалье
Внебрачная дочь короля Бельгии доказала через суд, что она принцесса
Доктор Комаровский назвал тестирование на COVID мировым бизнес-проектом
Активность нейронов влияет на отношение людей к роботам
Почему в России есть место сектам и деструктивным организациям
Турция обязала иностранцев получать коды для поездок на транспорте
Кокорин пропустит матч "Спартак" - "Зенит"
В Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением минус 45 диоптрий
Эрдоган: надеюсь, Азербайджан продолжит борьбу
Елена Малышева перечислила продукты, снижающие риск развития рака груди
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Новости футбола
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Последнее предупреждение Европы: чего хотят от России
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Эксперт рассказал, как болезнь Трампа скажется на его рейтинге
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников