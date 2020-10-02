Военные полицейские Восточного военного округа провели учения в Забайкалье.
Как сообщает портал rosinform. ru, военнослужащие провели контрольные стрельбы из автомата Калашникова, выполнили нормативы по метанию гранат и применению средств индивидуальной защиты.
Кроме того, полицейские усовершенствовали навыки оказания медицинской помощи, приёмов рукопашного боя и преодолели полосу препятствий.
В манёврах приняли участие около 100 сотрудников военной полиции Восточного военного округа.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".