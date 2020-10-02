В Финском заливе уничтожили 12 мин времён Великой Отечественной войны

В Финском заливе тральщик Балтийского флота "Александр Обухов" обнаружил и обезвредил 12 мин времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, экипаж морского тральщика "Александр Обухов" в одном из районов Финского залива с помощью штатного оборудования обнаружил 12 якорных мин времен Великой Отечественной войны, которые в настоящее время обезвреживаются прямо на месте.

С использованием телеуправляемых аппаратов экипаж корабля противоминной обороны, несмотря на плохую видимость, под водой детально обследовал и классифицировал опасные находки как гальваноударные якорные мины.

Обследование проводилось новейшим оборудованием, установленным на тральщике, — подкильной гидроакустической станцией "Александрит" и телеуправляемым аппаратом "Си Скан".

В ведомстве отметили, что задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажа корабля — плановые и выполняются в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.