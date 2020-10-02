Дальняя авиация совершила плановые полёты в Мурманской области

В Мурманской области на базе смешанного полка дальней авиации ВКС прошли плановые полёты экипажей дальней авиации.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, полёты провели бомбардировщики Ту-22М3, транспортные самолёты Ан-12 и вертолёты Ми-8.

Лётчики отработали взлёт, посадку, проход на предельно малой высоте и действия при нештатных ситуациях. Особое внимание уделялось технике управления авиационными машинами с элементами воздушной навигации.

Инженерные подразделения выполнили нормативы по обслуживанию техники и подготовке к повторному вылету в установленное время.

В качестве штурманов и помощников командиров в полётах приняли участие молодые пилоты.

В одной смене было задействовано около 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и спецтехники.