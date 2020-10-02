Российские военные уничтожили условного противника в Таджикистане

Гранатомётчики российской военной базы в Таджикистане в ходе учения уничтожили условный караван с оружием.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, согласно замыслу манёвров, незаконное вооружённое формирование перевозило к схронам оружие и боеприпасы. С помощью беспилотника "Орлан-10" была выполнена воздушная разведка и определён маршрут движения каравана. Для ликвидации условного противника мотострелки организовали засаду.

Гранатомётчиками первыми выстрелами из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В поразили головную и замыкающую машины и блокировали движение колонны. С помощью станковых автоматических гранатомётов АГС-17 и стрелкового оружия были уничтожены разрозненные боевики. С воздуха пехотинцев поддерживали вертолёты Ми-8МТВ5-1.

К учению были привлечены 500 военнослужащих российской военной базы в Таджикистане.