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Азербайджан уже потерял в Нагорном Карабахе около 3 тысяч солдат

С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахае Азербайджан потерял более трёх тысяч своих военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

Он утверждает, что сейчас большинство тел погибших находятся в нейтральной зоне и азербайджанская сторона ничего не делает для их вывоза.

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