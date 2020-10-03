С начала обострения ситуации в Нагорном Карабахае Азербайджан потерял более трёх тысяч своих военнослужащих.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.
Он утверждает, что сейчас большинство тел погибших находятся в нейтральной зоне и азербайджанская сторона ничего не делает для их вывоза.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.