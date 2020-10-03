Турция никоим образом не принимает участие в конфликте в Нагорном Карабахе.
С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По его словам, Турция с первых дней обострения ситуации выразила поддержку Азербайджану, однако никак не вмешивалась в конфликт с Арменией.
Также Алиев опроверг информацию о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.