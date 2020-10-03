Азербайджан опроверг вовлечение Турции в конфликт с Арменией

Турция никоим образом не принимает участие в конфликте в Нагорном Карабахе.

С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По его словам, Турция с первых дней обострения ситуации выразила поддержку Азербайджану, однако никак не вмешивалась в конфликт с Арменией.

Также Алиев опроверг информацию о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 армянских ВВС.