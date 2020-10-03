Одного из лидеров ополчения Донбасса арестовали в Сочи

Суд в Сочи арестовал на десять суток Ахру Авидзбу, который известен под позывным "Абхаз".

Авидзба являлся одним из лидеров ополчения Донбасса, а затем вернулся на родину, где стал помощником президента Абхазии по международным связям.

7 августа 2020 года на границе России с Абхазией Авидзба, не дождавшись своей очереди, протаранил ворота пропускного пункта.