Суд в Сочи арестовал на десять суток Ахру Авидзбу, который известен под позывным "Абхаз".
Авидзба являлся одним из лидеров ополчения Донбасса, а затем вернулся на родину, где стал помощником президента Абхазии по международным связям.
7 августа 2020 года на границе России с Абхазией Авидзба, не дождавшись своей очереди, протаранил ворота пропускного пункта.
"Суд не учёл дипломатического статуса Ахры Авидзбы. Управление ФСБ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. "Абхаз" арестован судом на десять суток", — сказано в сообщении суда.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.