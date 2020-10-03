Если с севера Сирии не будут выведены курдские формирования, то Турция "сама займётся этим вопросом".

С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Когда мы разрушили террористический коридор, который пытались построить вдоль наших границ, мы показали, что наши сирийские братья не одиноки. Террористические зоны, которые все еще существуют в Сирии, либо должны быть очищены, как нам было обещано, либо мы придём и сделаем это сами", — заявил турецкий лидер.