В Бурятии более тысячи гранатомётчиков провели контрольные стрельбы

В Бурятии гранатомётчики Восточного военного округа уничтожили скоростные легкобронированные цели.

Как сообщает портал rosinform. ru, практические стрельбы мотострелкового соединения округа прошли на полигоне "Бурдуны".

Гранатомётчики поражали мишени, имитирующие скоростные легкобронированные цели, из ручных противотанковых гранатомётов. Отмечается, что мишени, применявшиеся в ходе стрельб, меньше тех, которые используются для стандартной подготовки гранатомётчиков.

Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по проведению визуальной разведки, обнаружению и идентифицированию целей. Также гранатомётчики провели контрольные стрельбы, в том числе в условиях ночи.

В манёврах было задействовано более тысячи военнослужащих.