В Хабаровске 230 юношей и девушек стали юнармейцами

В Хабаровске более 230 человек вступили в ряды всероссийского детско-юношеского движения Юнармия.

Как сообщает портал rosinform. ru, подростки прошли специальную подготовку и сдали экзамены на право ношения юнармейского берета.

На площади "Город воинской Славы" состоялась торжественная церемония принятия юношей и девушек в ряды движения. В ней приняли участие руководители организации, представители администрации Хабаровска, а также почётные гости и родители юнармейцев.

Новые члены организации приняли присягу и дали торжественную клятву на верность Юнармии, а также получили значки юнармейцев от руководителей организации.