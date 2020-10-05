За выходные сапёры Балтфлота уничтожили 32 снаряда времён войны

За минувшие выходные сапёры Балтийского флота обезвредили 32 боеприпаса времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтфлота обезвредила боеприпасы на территории Калининградской области. Два 150-миллиметровых, пять 105-миллиметровыхм и восемнадцать 75-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также шесть взрывателей были обнаружены и обезврежены сапёрами в столице региона. Кроме того, артиллерийский снаряд был обнаружен в лесу у посёлка Семёново.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на флотский полигон и уничтожены.

В военном ведомстве отмечают, что с начала текущего года сапёры Балтийского флота уничтожили уже более 4,4 тысяч боеприпасов времён Великой Отечественной войны.