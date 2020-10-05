На Алтае подразделения ПВО прикрыли войска от условного авиаудара

На учениях в Алтайском крае подразделения ПВО прикрыли перемещение войск во время авиаудара условного противника.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, по замыслу манёвров, противник запланировал авиаудар по совершающей марш колонне военной техники.

Для прикрытия войск зенитчики развернули ЗРК "Бук-М1", обнаружили и уничтожили цели. Малоразмерные цели с расстояния в шесть километров были уничтожены из переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба".

В тренировке приняли участие 500 военнослужащих и 40 единиц техники.