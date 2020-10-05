В Нижегородской области танкисты ночью уничтожили условного противника

В Нижегородской области в рамках двухстороннего учения танкисты провели ночные стрельбы.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, стрельбы прошли на полигоне Мулино. Военнослужащие отдельной бригады танковой армии Западного военного округа на танках Т-72Б3 поразили цели из всех видов штатного вооружения: 125 миллиметровых гладкоствольных орудий, спаренных танковых пулемётов Калашникова и башенных пулемётов "Корд". Для стрельбы ночью применялись бинокулярные приборы ночного видения ТВН-5.

В стрельбах были задействованы более двух тысяч военнослужащих и 300 единиц военной и спецтехники.