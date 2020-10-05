Российские военные выполнят полёт над Данией

Российские военные совершат наблюдательный полёт над территорией Дании в рамках Договора по открытому небу.

Как сообщает портал rosinform.ru, полёт пройдёт в период с 5 по 9 октября. Самолет наблюдения Ту-154М-ЛК-1 будет стартовать с аэродрома Ольборг. Отмечается, что максимальная дальность полёта составит 5600 километров.

Маршрут полёта согласован с Данией, а датские специалисты на борту российского самолёта проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.