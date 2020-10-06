Американцы обсуждают полёт истребителя Су-57 с открытой кабиной

Американский обозреватель Томас Недвик был впечатлён манёвром пилота российского истребителя Су-57, который совершил полёт с открытой кабиной.

Как сообщает портал topwar. ru, видео, на котором зафиксирован полёт в "режиме кабриолета", распространило Минобороны к вековому юбилею Государственного лётного испытательного центра.

Увидев полёт лётчика-испытателя на истребителе без кабины, Томас Недвик был впечатлён и выпустил по этому поводу статью. По мнению обозревателя, такое пилотирование воздушным судном было связано с "оценкой процедур аварийного покидания самолёта".

Кроме того, американец отметил, что российский лётчик был в нестандартном лётном костюме. Недвик предположил, что такая экипировка позволяет пилоту выдерживать экстремально низкие температуры при пилотировании "без кабины".

Отмечается, что подобный полёт уже выполнялся в 1988 году британским лётчиком. Автор подчёркивает, что тогда отрабатывалось именно аварийное покидание самолёта.