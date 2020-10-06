На Урале молодые экипажи Су-34 впервые выполнили бомбометание

В Челябинской области прошло лётно-тактическое учение, во время которого молодые экипажи Су-34 впервые произвели бомбометание.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, молодые лейтенанты впервые пилотировали истребитель-бомбардировщик для выполнения учебно-боевых задач. Экипажи вовремя вышли в район проведения бомбардировки, при этом выдержав заданную высоту и скорость.

Офицеры сбросили авиационные бомбы П-50Т на командные пункты и технику условного противника, после чего отработали приёмы ухода от вражеской ПВО.

В учениях приняли участие 15 молодых лётчиков и штурманов. В военном ведомстве отмечают, что перед этим экипажи прошли обучение на тренажёрах, сдали необходимые зачёты и налетали по 100 часов с инструкторами.