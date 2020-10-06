Истребители морской авиации Тихоокеанского флота успешно провели в стратосфере перехват условного нарушителя границы.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, тренировка стала одним из этапов подготовки лётчиков-истребителей для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне.
По замыслу манёвров, роль нарушителя воздушного пространства России выполнил истребитель МиГ-31, который на высоте около 20 тысяч метров совершил полёт на сверхзвуковой скорости.
На перехват был поднят ещё один истребитель МиГ-31, его задачей было обнаружение противника без привлечения наземных средств ПВО. После обнаружения нарушителя перехватчик провёл электронные пуски ракет класса "воздух-воздух" большой дальности, цель была успешно уничтожена.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.