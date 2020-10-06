В Кабардино-Балкарии инспекторы ДПС спасли жизнь человеку

В Кабардино-Балкарии инспекторы ДПС помогли доставить в медучреждение пенсионера, у которого случился сердечный приступ.

Как сообщает пресс-служба МВД, к правоохранителям обратилась женщина, которая рассказала, что у её дедушки, недавно перенёсшего операцию на сердце, случился приступ. Девушка вызвала скорую помощь, но по пути в больницу машина врачей сломалась.

Неподалёку несли службу инспекторы ДПС лейтенанты полиции Анзор Назранов и Ахмед Шокуев, которые пересадили пенсионера в служебный автомобиль и оперативно доставили пострадавшего в медучреждение, где ему оказали необходимую помощь.