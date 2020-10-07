В немецкой армии стало больше несовершеннолетних

На сегодняшний день в немецкой армии служат более 1700 молодых людей и девушек в возрасте 17 лет. Такое положение дел активно критикует Левая партия.

Как сообщает портал topwar. ru, представители Левой партии ссылаются на то, что армия, где проходит службу большое число несовершеннолетних, не способна в полной мере выполнять свои задачи и функции.

Отмечается, что число подростков в бундесвере растёт уже несколько лет: в 2017 году более двух тысяч солдат не достигли 18 лет, в прошлом году случился 20-процентный спад числа несовершеннолетних новобранцев, однако в нынешнем году снова наблюдается рост.

По законам Германии кандидатом в армию может стать подросток, достигший 17 лет и получивший согласие родителей или опекунов. Несовершеннолетние солдаты не могут привлекаться к несению караульной службы и выполнению миссий за границей.