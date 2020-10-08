Против общины, руководимой скандально известным монахом Сергием, отлученным от церкви, возбуждено уголовное дело о пытках детей в Среднеуральском женском монастыре.
По данным Следственного комитета России, в период с 2004 по 2009 год в монастыре под Екатеринбургом систематически избивали и подвергали другим насильственным действиям семерых детей. Обвиняемые не были названы, и следователи считают, что эти действия были полностью преднамеренными, "основанными на ложном понимании процесса воспитания несовершеннолетних".
Следователи утверждают, что дети - жертвы постоянно проживали в монастыре.
Напомним, схимонаху Сергию, настоящее имя которого Николай Романов, запретили служение в апреле за нарушение введенных в стране правил самоизоляции по коронавирусу, который он называл "псевдопандемией".
В мае Екатеринбургская епархия лишила его сана, а в сентябре он был отлучен от церкви церковным судом.
Сергий известен тем, что использует в своих проповедях антисемитские выражения. Бывший полицейский, он ранее провел 13 лет в тюрьме за убийство, а когда-то был личным духовником Натальи Поклонской.
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