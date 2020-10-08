Подводная лодка "Казань" прошла испытания в Белом море

Экипаж атомной подводной лодки "Казань" завершил очередной этап испытаний в Белом море.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, лодка прошла ходовые испытания в надводном и подводном положении. Кроме того, подводники отработали элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки.

Экипаж подводной лодки находился в море более двух недель. Ход испытаний в морских полигонах Северного флота обеспечили тяжёлый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" и теплоход "Давид Пашаев".