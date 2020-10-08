ОДКБ поможет Армении в случае удара по её территории

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может оказать военную помощь Армении, если в случае нападения на её территорию поступит запрос от властей республики.

Как сообщает ТАСС, генсек ОДКБ Станислав Зась рассказал, что любая из стран-участниц договора вправе запросить военную помощь в случае прямого военного нападения, для этого в организации предусмотрены соответствующие механизмы.

В то же время в руководстве организации выразили уверенность, что события по такому сценарию развиваться не будут. В ОДКБ отметили, что Азербайджан и Армения не заинтересованы в том, чтобы конфликт приобрёл статус региональной войны.