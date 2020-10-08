Россия и Египет проведут учения "Мост дружбы-2020"

В Новороссийске прошла конференция по подготовке и проведению двусторонних учений "Мост дружбы-2020".

Как сообщает портал vpk-news. ru, учения "Мост дружбы" пройдут впервые в акватории Чёрного моря. На конференции представители морских сил Египта и ВМФ России утвердили план совместных учений.

В ходе манёвров группировка боевых кораблей при поддержке авиации отработают задачи по защите морских путей сообщения от различных угроз извне. Кроме того, военнослужащие покажут мастерство по организации связи, пополнению запасов в море, а также произведут досмотр подозрительных судов. Помимо этого проведут ракетные и артиллерийские стрельбы из вооружения боевых кораблей.