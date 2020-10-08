Следователи: никакие бутылки близкие Навального в Германию не вывозили

Предполагаемое отравление Алексея Навального приняло новый оборот: российские следователи опровергли утверждения о том, что бутылка со следами Новичка была отправлена в Германию.

Сергей Потапов, заместитель начальника СУ на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу заявил, что охрана новосибирского аэропорта, откуда после ЧП улетала Марина Певчих, не обнаружила никаких бутылок ни в её в багаже, ни в чемоданах других соратников Навального, когда они летели в Томск после того, как их лидер был доставлен в больницу.

Напомним, люди из окружения Навального ранее утверждали, что они "взяли все, что могло быть гипотетически полезным из его Омского гостиничного номера, и передали это врачам в Германии."

Именно со слов Певчих известно, что среди собранных в номере предметов была бутылка с водой, на которой немецкие эксперты позже якобы обнаружили следы нервнопаралитического вещества класса "Новичок".

Именно это утверждение и опроверг Потапов.

"В СМИ появилась информация, что эти предметы (бутылки с водой) были перевезены на автомобиле и самолете из Томска в Германию. В то же время следственные органы объективно выяснили, что Мария Певчих вместе с Георгием Албуровым после госпитализации Навального ехала из Томска в Новосибирск на автомобиле, а оттуда самолетом в Омск, — пояснил он. — Когда Мария Певчих проходила предполетную проверку в аэропорту Толмачево (Новосибирск), в ее чемодане и рюкзаке не было никаких емкостей с жидкостью объемом более 100 миллилитров, включая бутылки с водой."

Попов также ещё раз напомнил, что сибирская полиция, которая занимается расследованием, не получила ответов от сотрудников ФБК об обстоятельствах госпитализации Навального.

"Сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и другим людям, сопровождавшим Навального во время поездки, еще предстоит ответить на многие вопросы, — сказал Потапов журналистам. — Следствие выясняет, что именно они делали в гостиничном номере Навального, почему они убрали предметы, которые могли быть классифицированы как улики (в том числе бутылки с водой), и как они их перевозили."

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