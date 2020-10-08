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Следователи: никакие бутылки близкие Навального в Германию не вывозили

Предполагаемое отравление Алексея Навального приняло новый оборот: российские следователи опровергли утверждения о том, что бутылка со следами Новичка была отправлена в Германию.

Следователи: никакие бутылки близкие Навального в Германию не вывозили

Сергей Потапов, заместитель начальника СУ на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу заявил, что охрана новосибирского аэропорта, откуда после ЧП улетала Марина Певчих, не обнаружила никаких бутылок ни в её в багаже, ни в чемоданах других соратников Навального, когда они летели в Томск после того, как их лидер был доставлен в больницу.

Напомним, люди из окружения Навального ранее утверждали, что они "взяли все, что могло быть гипотетически полезным из его Омского гостиничного номера, и передали это врачам в Германии."

Именно со слов Певчих известно, что среди собранных в номере предметов была бутылка с водой, на которой немецкие эксперты позже якобы обнаружили следы нервнопаралитического вещества класса "Новичок".

Именно это утверждение и опроверг Потапов.

"В СМИ появилась информация, что эти предметы (бутылки с водой) были перевезены на автомобиле и самолете из Томска в Германию. В то же время следственные органы объективно выяснили, что Мария Певчих вместе с Георгием Албуровым после госпитализации Навального ехала из Томска в Новосибирск на автомобиле, а оттуда самолетом в Омск, — пояснил он. — Когда Мария Певчих проходила предполетную проверку в аэропорту Толмачево (Новосибирск), в ее чемодане и рюкзаке не было никаких емкостей с жидкостью объемом более 100 миллилитров, включая бутылки с водой."

Попов также ещё раз напомнил, что сибирская полиция, которая занимается расследованием, не получила ответов от сотрудников ФБК об обстоятельствах госпитализации Навального.

"Сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией и другим людям, сопровождавшим Навального во время поездки, еще предстоит ответить на многие вопросы, — сказал Потапов журналистам. — Следствие выясняет, что именно они делали в гостиничном номере Навального, почему они убрали предметы, которые могли быть классифицированы как улики (в том числе бутылки с водой), и как они их перевозили."

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