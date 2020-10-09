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По факту экологической катастрофы на Камчатке возбуждено уголовное дело

В России возбуждено уголовное дело по факту экологической катастрофы на Камчатке, в результате которой погибло 95% организмов на морском дне в Авачинском заливе. Причина катастрофы пока неизвестна. В воде не обнаружено никаких токсинов.

По факту экологической катастрофы на Камчатке возбуждено уголовное дело

Напомним, что в минувшие выходные на пляжах появились, буквально, горы погибших морских обитателей, а серферы начали жаловаться на проблемы со зрением после погружения.

По словам генпрокурора, судебно-медицинский центр местного ГУВД не обнаружил в песке и воде, которые он анализировал вдоль побережья Камчатки, токсичных веществ или нефтепродуктов. Следы были обнаружены только в одном месте - на Халактырском пляже.

 Ранее исследования Камчатской экологической службы показали, что в пробах местной воды содержится в четыре раза больше предельно допустимого количества нефтепродуктов.

Поскольку экологическая катастрофа до сих пор не объяснена, было предложено несколько версий. Об этом подробнее - в материале "Правды.Ру" здесь.

Гринпис встревожен

Последствия экологической катастрофы в Камчатке могут оказаться еще хуже, чем это представляется в настоящее время. По данным Гринпис, изменение окружающей среды угрожает популяции редких птиц, в том числе белоголовому орлану, который занесен в Красную книгу.

"Эти птицы питаются в основном крупной рыбой, поэтому загрязнение океана может привести к их гибели или заставить их покинуть свои гнезда, - написано в заявлении Гринпис.  - Потеря белоголового орлана повлияет на универсальную ценность объекта ЮНЕСКО."

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