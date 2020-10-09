Десятки арестованных: во Франции накрыли крупнейшую сеть педофилов

Французской полицией арестован 61 человека, предположительно причастный к обширной сети, занимавшейся распространением детской порнографии.

Некоторые подозреваемые, как полагают следователи, снимали на видео свое сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Об этом сообщил глава одного из подразделений французского управления по борьбе с организованной преступностью Эрик Беро.

По его словам, аресты были произведены на текущей неделе в 30 регионах Франции в ходе масштабной спецоперации.

"На данный момент задержан 61 подозреваемый. Несколько подозреваемых работали на должностях, облегчающих доступ к детям — - среди них были учителя, религиозные лидеры и даже чиновники мэрии. Эти аресты затронули представителей многих профессий, всех социальных классов: от торговцев до менеджеров, от белых воротничков до синих воротничков,

всех возрастов — от 28 до 75 лет,

всех семейных ситуаций — одиноких людей, тех, кто живет в паре, с детьми или без них", — заявил Берот.

По меньшей мере 13 из арестованных ранее имели судимость и числились в Национальном реестре сексуальных преступников. Подозреваемые — в основном мужчины, но есть и одна женщина — она смотрела детское порно вместе со своим партнером.

"Спрос на детскую порнографию во Франции вырос на фоне анти-коронавирусной блокировки", -отметил Беро.

Полиция изъяла большое количество компьютеров, а также жесткие и USB-накопители, а также другие электронные устройства.