ФБР рапортует о киберпобеде над Ираном

Министерство юстиции США объявило о захвате 92 веб-доменов, предположительно используемых элитным Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) для ведения дезинформационной кампании.

"Четыре из этих веб-сайтов были замаскированы под подлинные новостные каналы, непосредственно нацеленные на США, в то время как остальные достигли аудитории в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии", — утверждают в ФБР.

Как следует из сообщения, речь идёт об "ориентированных на США" доменах, идентифицируемых как newsstand7. com, usjournal. net, usjournal. us и twtoday. net.