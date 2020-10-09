Министерство юстиции США объявило о захвате 92 веб-доменов, предположительно используемых элитным Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) для ведения дезинформационной кампании.
"Четыре из этих веб-сайтов были замаскированы под подлинные новостные каналы, непосредственно нацеленные на США, в то время как остальные достигли аудитории в Западной Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии", — утверждают в ФБР.
Как следует из сообщения, речь идёт об "ориентированных на США" доменах, идентифицируемых как newsstand7. com, usjournal. net, usjournal. us и twtoday. net.
"Фальшивые новостные организации стали новым источником дезинформации, распространяемой авторитарными странами, поскольку они продолжают пытаться подорвать нашу демократию, — заявил помощник Генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс. — Сегодняшние действия показывают, что мы можем использовать различные законы для подтверждения ценности прозрачности."
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