Спутник "засёк" турецкие F-16 в Азербайджане

Спутниковые снимки подтверждают присутствие по крайней мере двух турецких F-16 в Азербайджане.

Истребители были замечены вместе с грузовым самолетом CN-235 в международном аэропорту Gəncə в Баку.

Кристиан Триберт, журналист Visual Investigations из New York Times, опубликовал снимки в своём Twitter.

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr