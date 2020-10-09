На Дальнем Востоке ПВО отразили массированный авианалёт условного врага

На Дальнем Востоке в рамках проверки системы ПВО Восточного военного округа военнослужащие отразили массированный авианалёт условного противника.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, во время манёвров военные отработали более 10 разных вводных, отработали обнаружение, сопровождение и идентификацию самолётов условного противника. Кроме того, в тренировке были задействованы современные радиолокационные комплексы.

Военные определили дальность, высоту полета и трассовые характеристики обнаруженных объектов и передали данные на командные пункты системы ПВО. Авиация условного противника была уничтожена электронными пусками зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Помимо этого, из ЗРПК "Панцирь" были уничтожены условные расчёты вражеских беспилотников.